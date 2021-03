Búzios reforça medidas de segurança nas entradas da cidade com fiscalização ostensiva

O Prefeito Alexandre Martins, logo após a assinatura do Decreto Municipal nº 1.589, desta quinta-feira(11), pediu a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, para fazer fiscalização ostensiva nas barreiras sanitárias do município.

Com o aumento da contaminação do vírus em todo o estado, o decreto tem como objetivo, monitorar o fluxo de circulação de entrada e saída da cidade, evitando assim disseminação da Covid-19 no município. Para entrar na Península Buziana, é necessário ter identificação de morador ou que trabalha na cidade, os turistas devem apresentarem QrCode dos meios de hospedagens, que também estão com lotação máxima de 60%.

O novo decreto é valido por 30 dias, e proíbe realizações de festas, eventos e shows. O comercio poderá funcionar até às 24h, com 60% (sessenta por cento) de ocupação, com janelas abertas, distanciamento das mesas e disponibilização de álcool em gel.

As ações de fiscalizações vão continuar com rigor também internamente, nos estabelecimentos comerciais, mantendo assim todas as medidas de segurança para manter a cidade aberta e com baixo índice de contaminação da Covid-19.