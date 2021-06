Búzios reforça medidas restritivas no feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, vai reforçar, a partir desta quarta-feira (02), as duas barreiras sanitárias do município, em conformidade com o decreto municipal nº 1.583, de 26 de fevereiro de 2021, no combate à pandemia.

Devido ao feriado de Corpus Christi, as equipes do Grupo Integrado de Fiscalização (GIF), formado pela união das equipes de Postura, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Policia Militar vão atuar com mais rigor nas barreiras sanitárias.

Só serão permitidas as entradas de moradores e pessoas que exerçam atividades laborativas no município, mediante apresentação de comprovante de residência, documentação, declaração do empregador, além de turistas com QRcode emitido pelo estabelecimento comercial.

Serão realizadas operações de fiscalizações em bares, restaurantes, pousadas e hotéis, com intuito de manter as medidas restritiva e de higiene, conforme orientação da Vigilância Sanitária.

Dentre as medidas de prevenção, estão: álcool em gel e o uso de máscara obrigatório em todos os funcionários ou colaboradores, bem como os clientes. Bares e restaurantes com capacidade máxima de 60%, pousadas e hotéis podem funcionar com 70% de sua capacidade.

O governo preza pelo pleno funcionamento da cidade. É fundamental a empatia e participação de toda a população neste momento.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, disponibilizou um telefone para denúncias de aglomerações, festas clandestinas, entre outros.

Basta entrar em contato pelo número 173. Denuncie!