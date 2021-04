Búzios tem curso de “Formação Patrulha Maria da Penha” para Guardas Municipais

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, realizará nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), às 9h, na Escola Darcy Ribeiro o curso de Formação Patrulha Maria da Penha para mais de 40 Guardas Civis Municipais (GCM), de ambos os sexos, que já fizeram anteriormente outro curso online, relacionado a Patrulha Maria da Penha, promovido pelo Senado. O curso será ministrado pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Macaé.

Nos dois dias de cursos, serão ministradas aulas sobre, como funciona a Lei Federal nº 11.340-2006 Maria da Penha, e seu enquadramento, além do trabalho e atuação com as medidas protetivas deferidas pelo judiciário.

Desde o início do funcionamento do projeto da Patrulha Maria da Penha de Búzios, foram atendidos 31 casos de violência doméstica, dos quais, 8 (oito) com registro de ocorrências e 4 (quatro), com medidas protetivas. A Lei Maria da Penha tem como objetivo coibir e punir todo e qualquer ato de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Central de Atendimento à Mulher: Ligue 180