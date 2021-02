Búzios terá Operação Especial no período de Carnaval

A Guarda Civil Municipal preparou um esquema especial para o período do Carnaval, a partir do dia 12 de fevereiro.



O efetivo terá um aumento de 50% em diversos pontos da cidade. A operação tem como objetivo manter o ordenamento da cidade mesmo com o aumento populacional devido ao feriado.

As barreiras sanitárias terão o efetivo dobrado e funcionará também de forma volante, em pontos e horários estratégicos com intenção de inibir a entrada de turistas que não possuam QRCODE e para fiscalizar e orientar as medidas de enfrentamento ao COVID.

Nas praias, onde o movimento sempre aumenta, os GMs estarão atuando em conjunto com a Postura no combate à cobrança ilegal de estacionamento, na fiscalização do trânsito e no ordenamento das praias.

No Centro, as ruas já recebem o serviço da GCM com oito agentes, que trabalham diariamente até o comercio fechar, no período de carnaval, eles terão apoio de duas viaturas e duas motocicletas.

Para fiscalização do comércio, os agentes estarão trabalhando em conjunto com a Fiscalização de Posturas, a Vigilância Sanitária e Agentes de Saúde, no combate à disseminação do coronavírus, além do cumprimento dos protocolos de segurança obrigatórios contra o vírus.