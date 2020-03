Cabo Frio aguarda teste de 12 casos suspeitos de coronavírus

A secretaria de Saúde de Cabo Frio informou que está aguardando os testes de 12 pessoas com suspeita de coronavírus (Covid-19).

Até esta terça, dos 18 casos suspeitos divulgados pelo município, seis já foram descartados. Não há casos confirmados da doença na cidade.

Os exames são feitos no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ). O estado do Rio chegou ao 6º óbito causado pelo coronavírus nesta terça, com 314 casos confirmados. Em todo o país, são 46 mortes e mais de 2,2 mil casos.

Por meio de decretos, a Prefeitura de Cabo Frio tenta evitar que a doença avance para a cidade. O município já fechou o acesso às praias e criou restrições para evitar a aglomeração em comércio, bancos, além de ter dado prazo de 72 horas para a rede hoteleira desocupar os quartos.

Clínicas, veterinárias e consultórios podem permanecer funcionando. Todos os outros estabelecimentos comerciais que oferecem serviços essenciais continuam abertos mas devem limitar a entrada de acesso ao público para atender, no máximo, 30% da capacidade normal. São eles: farmácias, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; lojas de venda de alimentação para animais; distribuidores de gás; lojas de venda de água mineral; padarias e postos de combustíveis.

Além disso, será necessário que esses estabelecimentos organizem as filas para que seja mantida a distância de um metro e meio entre as pessoas, para evitar aglomeração.

Os bancos também precisam seguir as orientações: manter a fila do lado de fora, garantindo o espaço entre as pessoas, intensificar a limpeza, disponibilizar álcool em gel para os clientes e funcionar com no máximo 30% da capacidade de atendimento.