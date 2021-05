Cabo Frio: Nesta terça, segunda dose da Coronavac será aplicada em nascidos em julho e agosto

Nesta semana, o calendário de vacinação referente à segunda dose da Coronavac em Cabo Frio segue com a aplicação dividida conforme o mês de nascimento do cidadão.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, o objetivo é evitar aglomerações nos postos de saúde, em virtude do aumento do público alvo com o início da vacinação de pessoas com comorbidades abaixo de 60 anos a partir desta semana.

Nesta terça-feira (11), será a vez dos nascidos em julho e agosto. Na quarta-feira (12), os nascidos em setembro e outubro, e na quinta-feira (13), os nascidos em novembro e dezembro.

Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana, feriado, ou não esteja de acordo com o mês do aniversário previsto no calendário, o morador deve procurar as unidades de saúde na semana seguinte à data agendada.

Quem está no período para aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca, também pode vacinar, no entanto será de terça a sexta-feira. A vacinação da segunda dose de ambos os laboratórios ocorre somente nas unidades de saúde específicas para esta campanha, das 9h às 16h. A segunda dose não é aplicada no sistema drive-thru.

Para tomar a segunda dose da vacina é necessário apresentar o cartão de vacina constando a primeira aplicação, além do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.