Cabo Frio recadastra famílias inscritas no Programa Estratégia Saúde da Família

Já está sendo feito o recadastramento das famílias inscritas no Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), com Agentes Comunitários indo de casa em casa para a atualização cadastral das famílias visando melhorar a qualidade do serviço para a população, através do acesso a todas especialidades médicas, medicações e exames oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Com essa ação será possível identificar as condições do território e indicadores de saúde e doença, tornando o acompanhamento integral mais efetivo.

Cabo Frio já possui 36 equipes de Estratégia de Saúde da Família, sendo 23 delas implantadas pelo atual governo logo no primeiro dia útil de janeiro, com equipes compostas por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que atendem em 27 unidades de Saúde da Família. Atualmente, 49.940 pessoas estão cadastradas e recebendo atendimento pelo programa, e quem ainda não recebeu a visita do Agente Comunitário de Saúde deve procurar a ESF onde possui cadastro e apresentar CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.