Cabo Frio teve etapa do Circuito Estadual Nova Geração do Rio de Janeiro

O Cabo Frio Surf Clube (CSC) promoveu neste fim de semana o Cabo Frio Surf Junior 2020, válida como a segunda etapa do Circuito Estadual Nova Geração do Rio de Janeiro, o estadual amador fluminense para surfistas de até 18 anos de idade. A etapa foi disputada na Praia do Foguete, uma opção da direção técnica do evento por apresentar melhores condições no final de semana e proporcionar as melhores condições para um desempenho satisfatório dos surfistas.

A competição foi organizada em uma parceria do CSC com a Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro (Feserj). O evento contou com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo e do Conselho Municipal de Turismo.

Rickson Falcão, de Saquarema; e Aysha Ratto, de Búzios, foram os destaques da etapa. Ambos venceram as categorias Sub 14 e Sub 16, tornando-se, antecipadamente, campeões estaduais 2020 na categoria Sub 14.

Como vem sendo uma marca nos eventos da parceria do Cabo Frio Surf Clube com a Feserj, mais uma vez a etapa teve a categoria Recreativa Sub 10 onde as crianças puderam participar, de forma lúdica, sem pontuação e colocação. Ao final todos ficaram felizes com medalhas no peito.

Resultado do Cabo Frio Surf Junior 2020:

Open

1) Paulo Pequeno

2) Sany Oliveira

3) Lucas Ribas

4) Ayrton Dylan

Sub 18 Masculino

1) Sany Oliveira

2) Kalany Ratto

3) Cauã Costa

4) Lucas Ribas

Sub 18 Feminino

1) Nalanda Carvalho

2) Julia Duarte

3) Maju Freitas

4) Mariana Areno

Sub 16 Masculino

1) Rickson Falcão

2) Sunny Pires

3) Pablo Gabriel

4) Vitor Gabriel

Sub 16 Feminino

1) Aysha Ratto

2) Laiz Costa

3) Sarah Ozorio

4) Aymee Rezende

Sub 14 Masculino

1) Rickson Falcão

2) Rafael Lutfy

3) Nathan Hereda

4) Vinicius Alves

Sub 14 Feminino

1) Aysha Ratto

2) Luana Paes

3) Sarah Ozorio

4) Leticia Calleia

5) Sofia Tinoco

Sub 12 Masculino

1) Pablo Gabriel

2) Kalani Robles

3) Guilherme Barreto

4) João Victor Coutinho

Sub 12 Feminino

1) Leticia Calleia

2) Sarah Ozorio

3) Sofia Tinoco

4) Alice Pitanga