Câmara de Cabo Frio cria Comissão de Fiscalização da Educação

Na sessão desta terça-feira (9), os vereadores aprovaram o Projeto de Resolução 007, de autoria do parlamentar Léo Mendes, que cria a Comissão de Fiscalização da Educação. O objetivo do grupo especial é tratar de todos os assuntos referentes à Educação e também da elaboração e fiscalização das leis, serviços e atendimentos aos pais, alunos e responsáveis das redes pública e particular de ensino.

A comissão será composta por sete membros, que deverão se articular junto aos Conselhos Municipais e demais instituições representativas da Sociedade Civil, por meio de audiências públicas ou reuniões ampliadas para debater demandas e executar as tarefas.

“A comissão busca colaborar com o Executivo não só na gestão dos recursos, mas também no retorno às atividades escolares. O ano letivo de 2020 foi muito prejudicado para as nossas crianças e precisamos falar sobre a retomada das atividades, seja on-line ou presencial para as escolas privadas e públicas”, disse o vereador autor.