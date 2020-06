Campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima semana e Cabo Frio tem baixa procura por imunização

A secretaria de Saúde de Cabo Frio informou que a cidade está com baixa procura pela imunização contra a gripe. A campanha de vacinação termina na próxima terça-feira (30) e o número de pessoas imunizadas não chegou nem à metade do público-alvo.



As doses estão disponíveis em 28 postos (veja lista completa abaixo), das 9h às 17h. As vacinas são aplicadas respeitando as recomendações de distanciamento social durante a pandemia. O uso da máscara é obrigatório no ato da vacinação e é recomendável a utilização de álcool em gel.

Nesta segunda fase da terceira e última etapa da campanha o público-alvo são os professores de rede pública e privada e pessoas de 55 a 59 anos de idade.

Na primeira fase desta terceira etapa foram vacinadas crianças de 6 meses a menor de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas.

Em Cabo Frio, 3.982 pessoas já receberam as doses desde o início da campanha, no dia 11 de maio.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, até o momento foram vacinadas:

Crianças: população 14.796, vacinados: 3.118 (21.07%)

Gestantes: população 2008, vacinados: 589 (29,33%)

Puérperas: população 330, vacinados 70 (21,21%)

Adultos: população 9.397, vacinados 3920 (41,72%)

Apesar de não ter eficácia contra o coronavírus, a vacina ajuda na prevenção de doenças respiratórias, comuns no inverno. Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Patrícia Freitas, os sintomas da gripe e do novo coronavírus são muito parecidos.

“A imunização é uma forma de resguardar os mais vulneráveis e evitar a procura por serviços de saúde nesse período de pandemia da Covid-19, quando a demanda nos prontos socorros dos hospitais está maior”, disse a coordenadora.

Confira a lista dos postos com vacina contra a gripe