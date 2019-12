Canto do Forte, em Cabo Frio, terá limpeza no mar nesta quarta

A Prefeitura de Cabo Frio apoia nesta quarta-feira (18), às 8h, a limpeza do mar na altura do Canto do Forte e do Lido. A ação é uma iniciativa das agências de mergulho em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e a Comsercaf. O principal objetivo é incentivar a conscientização e o cuidado com o oceano na população, sejam banhistas, pescadores, mergulhadores e atletas.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, além da conscientização, a proposta da atividade é limpar o oceano antes da chegada do verão, uma vez que muitos turistas procuram a cidade na alta temporada com objetivo de praticar mergulho.

“A atividade é muito importante porque trabalha a conscientização em todos aqueles que utilizam o mar. A ideia é chamar atenção da população para que não descartem lixo no oceano porque ele não tem capacidade de absorção. Atualmente, este é o maior problema mundial e que tem matado muitos animais como tartarugas e aves”, afirmou Mario Flavio.

Segundo ele, equipes da Comsercaf farão a contagem e a separação do material recolhido e será dada a destinação adequada: reciclagem, aterro sanitário ou exposição, conforme verificação dos resíduos encontrados. Em geral, são recolhidos, principalmente, pneus e garrafas de vidro ou de plástico.