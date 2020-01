Casa de Vidro de Arraial do Cabo passa por reforma

Com o objetivo de garantir a segurança e mais conforto no atendimento ao público, artistas e aos alunos do Projeto Cultural “Talentos da Terra”, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer, Cultura, Ciência e Tecnologia está realizando reformas necessárias no prédio da Casa de Vidro (Av. Governador Leonel de Moura Brizola, s/nº, Centro).

A Casa de Vidro é um espaço cultural da cidade de Arraial do Cabo, que foi transformada em um centro de artes no ano de 2008. A Casa abriga a sala de exposição José de Dome.

As obras lá expostas podem ser contempladas por viajantes e pedestres do lado de fora do prédio por conta de suas paredes de vidro. Mensalmente a Casa de Vidro recebe novas mostras de artistas locais e de fora, e a entrada é franca. Além das mostras, atualmente a Casa também recebe alunos dos cursos práticos de pintura em tela do projeto cultural “Talentos da Terra”.