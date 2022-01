“Caso necessário voltarei com as barreiras sanitárias e suspenderei os eventos em Búzios”

O Prefeito Alexandre Martins está acompanhando de perto os números epidemiológicos da Secretaria de Saúde do município nesta primeira semana de 2022, devido à divulgação da evolução dos casos da Gripe Influenza e do aumento dos números de casos da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.

Segundo Alexandre Martins, após as comemorações da virada do ano, e com as estatísticas dos aumentos de casos dos dois vírus (Influenza e Covid-19) no país, é necessário ficar atento e acompanhar de perto a evolução na cidade.

“Se preciso for, voltarei com as barreiras sanitárias e suspenderei os eventos na cidade para proteger nosso povo. Estamos analisando diariamente nossos números epidemiológicos, caso evolua muito, tomarei todas as medidas cabíveis para conter a disseminação no município” – disse o prefeito.

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde, disponibiliza diariamente os dados epidemiológicos no site oficial: www.buzios.rj.gov.br e nas redes sociais.