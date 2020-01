Charitas, em Cabo Frio, tem exposição de Ivan Cruz, que mistura arte, educação e brincadeira

A exposição O Peregrino da Arte, que traz obras do artista Ivan Cruz, é atração na Casa de Cultura José de Dome, Charitas, em Cabo Frio, até 29 de fevereiro. São 35 quadros e quatro esculturas em tamanho natural de uma criança em bronze da Série “Brincadeiras de Criança”.

O artista volta a expor na cidade depois de 22 anos da primeira experiência. Em 1998, Ivan Cruz fez uma exposição individual na Casa de Cultura Charitas com obras da “Série Brincadeiras de Criança”. Depois disso, viajou pelo Brasil visitando escolas e instituições para participar de atividades inspiradas em suas obras com objetivo pedagógico.

Desde a abertura, na sexta-feira (10), a exposição tem recebido cabofrienses e turistas, como uma família do Mato Grosso do Sul que aproveitou para entreter as crianças com arte e brincadeiras. As obras têm recebido o olhar encantado de muitos visitantes, que escolhem Cabo Frio como destino nesta época, e de muitas crianças de férias.

Para o artista, “a criança que não brinca, não é feliz ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração”.

“Estamos muito felizes em voltar a cidade que meu pai escolheu para nos criar e criar suas obras. Como filha e coordenadora do projeto ‘Brincadeiras de Criança’, me emociona saber que veremos mais uma vez o Charitas com as obras colorindo a alegrando os visitantes”, afirma Ludmila Guerra, acrescentando que grande parte do acervo do artista está em Portugal.

A Casa de Cultura José de Dome, Charitas, fica Avenida Assunção, nº 855, Centro, Cabo Frio. O horário de visitação da exposição O Peregrino da Arte é de segunda a sexta-feira das 9h às 20h, e sábado e domingo das 15h às 20h.