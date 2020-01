Chumbinho faz balanço de seus mandatos: “Fiz e estou fazendo o meu melhor, pra transformar São Pedro da Aldeia em uma cidade exemplar”

Na noite desta quarta-feira, dia 22, o Prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, falou sobre seus mandatos à frente do órgão municipal.

“Este ano completo meu segundo mandato como Prefeito e me sinto lisonjeado por ter deixado meu legado, nesses últimos sete anos. Foram momentos difíceis, passamos por período de crise em todo o país. São Pedro da Aldeia tem 104 mil habitantes, mas, somente 30% dos contribuintes pagam seus impostos. Mesmo, com todas as dificuldades consegui mudar a história da cidade, fazendo São Pedro da Aldeia ser reconhecida, pelo Desenvolvimento Econômico”, disse o prefeito.

De acordo com Chumbinho, foram aproximadamente, 1230 empresas instaladas na cidade, sem contar os 1650 MEI. Com essas, quase, três mil novas empresas na cidade.

“Realizamos o Concurso Público, que já estava, desde 2003 sem acontecer. Cerca de 3.500 carteiras foram assinadas. Atuamos em todas as áreas, buscando qualidade de vida para o cidadão. Na Saúde, trouxemos a UPA Pediátrica, que é referência, na Região; reabrimos o Pronto Socorro, no meu primeiro dia de Governo; criamos diversos Programas, para melhor atender aos cidadãos. São Pedro da Aldeia é o único município da Baixada Litorânea a ter o Programa “Melhor em Casa” , para dar mais comodidade aos pacientes. Reformamos e inauguramos dezenas de Unidades de Saúde. Realizamos milhões de atendimentos na Atenção Básica e mais de 300 mil, no Pronto Socorro Municipal. O atendimento odontológico passou de 15 mil”, disse.



Chumbinho também falou sobre a Educação no município. De acordo com ele, em seu governo, 14 escolas foram construídas e outras reformadas. Afirma que aumentou, consideravelmente, o número de vagas e ainda, terá mais inaugurações para fazer.



“Para proteger a nossa laguna construímos o Cinturão e não nos cansamos de buscar por melhorias. Por tudo isso, e por muito mais ações que realizamos é que me sinto orgulhoso de fazer parte da história da nossa cidade. Obrigado a todos que me deram essa oportunidade, por dois mandatos. Fiz e estou fazendo o meu melhor, pra transformar São Pedro da Aldeia em uma cidade exemplar”, finalizou Cláudio Chumbinho.