Comerciantes das praias do Foguete e Peró, em Cabo Frio, disponibilizam recipientes para descarte de bituca de cigarro

Com o objetivo de conscientizar os fumantes a não descartarem bituca de cigarro nas praias, comerciantes das praias do Foguete e Peró disponibilizam recipientes para destarte do filtro. A ação faz parte da campanha iniciada na terça-feira (23) pela Prefeitura de Cabo Frio, através Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio, e em parceria com a Coordenação do Programa Bandeira Azul e a Associação de Quiosques do Peró.

“Orientamos os quiosqueiros e donos de restaurantes para que disponibilizem os recipientes e nos ajudem nesse cuidado com o meio ambiente. Dessa forma, os visitantes e turistas têm opções, além das lixeiras”, explicou a coordenadora do Bandeira Azul, Paloma Aires.

A coordenadora lembrou que a guimba de cigarro é um dos vilões dos mares e uma das causas de mortes de animais marinhos e pássaros. Além disso, segundo ela, “a Organização das Nações Unidas (ONU) a considera como o resíduo mais encontrado nas praias”.

Além dos recipientes, a comissão da campanha instalou banners nas praias do Peró e do Foguete. As próximas a receberem as peças gráficas serão as orlas de Tamoios e Forte, o que deve ocorrer até semana que vem. As placas informativas trazem as frases “A praia não é cinzeiro”, “Cinco anos para se decompor”, “Cerca de cinco trilhões de pontas de cigarro poluem os litorais do planeta” e “Cada coisa no seu lugar! E o das bitucas não é no mar”.

De acordo com a organização, a ideia é promover educação ambiental por meio da mudança de comportamento, que é um dos critérios fundamentais da Certificação Internacional Bandeira Azul.