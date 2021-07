COVID-19: Cabo Frio recebe novas doses da vacina e terá vacinação até no sábado para 42 anos

A Prefeitura de Cabo Frio recebeu novas doses da vacina. Com isso, pessoas com 45 anos receberão a primeira dose do imunizante nesta quarta-feira (7), quem tem 44 anos recebe na quinta-feira (8), e com 43 anos na sexta-feira (9). No sábado (10) é a vez de quem tem 42 anos.

No sábado, a vacinação acontecerá em oito pontos específicos: Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Peró, Vila Nova, Guarani e Caiçara, e ainda no sistema drive-thru do Centro Municipal de Reabilitação, no bairro Novo Portinho; e em Tamoios no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, no bairro Santo Antônio, no PAM do mesmo bairro, e no ESF Samburá.

É necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.