A Prefeitura de Araruama concluiu a ampliação do espaço de Triagem para as pessoas com sintomas do Covid-19.

A unidade conta com novos equipamentos para melhor atender a população. De acordo com a prefeita Livia de Chiquinho, o atendimento é 24h.

O espaço de triagem está localizado ao lado da UPA de Araruama.