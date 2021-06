Covid-19: Vacinação dos trabalhadores de transporte aquaviário de Arraial do Cabo acontecerá na Fipac

Trabalhadores de embarcações e agências de navegação marítima, embarcados ou não, serão vacinados contra a Covid-19, na quinta-feira (17). A imunização com a Pfizer vai ocorrer na Fundação e Instituto de Pesca Arraial do Cabo (Fipac), das 9h às 16h. No mesmo dia e horário haverá repescagem da AstraZeneca.



Para profissionais Cadastrados na Fipac:

– Manutenção de embarcações;

– Operações (tripulantes, práticos, agentes, etc.);

– Serviços administrativos;

– Serviços Gerais (limpeza, conservação, vigilância, inspeção de segurança e etc.).

Apresentar os seguintes documentos:

– Comprovante de residência de Arraial do Cabo;

– Carteira de trabalho;

– Crachá;

– Carteira de filiação ao Sindicatos dos Aquaviários;

– Caderneta de inscrição e registro (CIR).