Covid: Hoje é dia de vacinar idosos acima de 76 anos em São Pedro da Aldeia

Hoje (12/03) é dia de vacinar os idosos com idade acima de 76 anos. A mobilização acontece em nove unidades de saúde do município:

📍 Unidade Básica do Fluminense

📍 ESF bairro São João II

📍 Unidade Básica do Porto da Aldeia

📍 ESF Porto do Carro

📍 ESF Campo Redondo

📍 ESF Praia Linda

📍 ESF Baixo Grande

📍 Unidade Básica do Mossoró

📍 Unidade Básica do Botafogo

Para que o idoso seja vacinado diretamente no posto de saúde, é necessário apresentar documento pessoal com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.