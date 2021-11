Criação clandestina de animais é alvo de operação em Arraial do Cabo

Uma criação clandestina de patos, galinhas, galos e perus no Parque Estadual da Costa do Sol (Pecs), no Loteamento Miguel Couto, Praia do Pontal, foi alvo de uma fiscalização conjunta envolvendo Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo e Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na última quinta-feira (26). A operação teve o apoio do 25ª BPM e da 8° Unidade de Policia Ambiental (8ª Upam).

De acordo com os agentes, haviam animais com sinais de maus tratos. Em virtude do descumprimento da medida administrativa, foi deflagrado a operação “Arca de Noé”, que resultou na apreensão de aproximadamente 120 mourões, 11 patos, dois gansos, um peru, uma galinha e quatro frangos.

Como os responsáveis pela atividade não apresentaram licença ambiental, foram notificados. Todo o material apreendido e os animais foram levados para a Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento, que permaneceu como fiel depositária.