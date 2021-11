Deputado Federal Marcelo Freixo se reúne com vereadores de Cabo Frio

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) se reuniu na tarde desta sexta-feira (26) com vereadores. O encontro aconteceu no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Miguel Alencar (DEM).

Além do presidente, participaram da conversa os vereadores Alexandre da Colônia (DEM), Alexandra Codeço (REP), Felipe Monteiro (PDT), Jean da Autoescola (PL), Josias da Swell (PL) e Rodolfo Machado (SD). O deputado tratou de temas como Moeda Social Itajuru, investimentos nas cidades do interior do estado, retomada de territórios pelo poder público e combate à desigualdade social.

“Cabo Frio é uma cidade extremamente importante. Hoje o Estado se volta quase que exclusivamente para a Região Metropolitana e o interior é muito forte economicamente. É necessário ter um olhar diferente, por isso eu dou muito valor ao Legislativo, a quem fiscaliza”, disse Freixo.

O presidente Miguel Alencar agradeceu a presença do deputado, propôs soluções para o fomento e incremento do turismo.