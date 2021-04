Cruzes são colocadas na areia da Praia do Forte, em Cabo Frio, em protesto contra feminicídios na região

Cinquenta cruzes foram colocadas na manhã desta quinta-feira, dia 29, faixa de areia da Praia do Forte, em Cabo Frio, em forma de protesto contra o feminicídio na região. As cruzes simbolizam as vítimas da violência.

As cruzes foram colocadas em meio às algas vermelhas que amanheceram na orla e mudaram o cenário da cidade.

De acordo com o movimento, a intervenção faz parte da campanha Nacional “Levante Feminista contra o Feminicídio”, de duração de 2 anos que vem sendo articulada há 2 meses.

O movimento tem como lema a frase “Nem pense em me matar”.

Segundo a organização, cada Estado fará o lançamento da campanha em um dia. Nesta quinta, é o lançamento no Estado do Rio.

“Em Cabo Frio, aderimos ao lançamento do ato simbólico, com autorização da prefeitura e apoio da Superintendência da Mulher, com faixa e cruzes que simbolizam mulheres vitimas de feminicídio na Região”, disse Jennifer Baptista, vice presidente do Psol Cabo Frio e militante do Movimento de Mulheres Cabo Frio.



Em São Pedro da Aldeia, o ato simbólico está sendo puxado pelo coletivo AMA – Articulação de Mulheres da Aldeia. Participantes do movimento carregam cartazes com mensagens pedindo o fim da violência contra a mulher.

Ato simbólico contra o feminicídio também é realizado em São Pedro da Aldeia

Um abaixo-assinado online foi criado para reunir assinaturas com o objetivo de pedir o fim da violência contra a mulher. Quem quiser apoiar o movimento pode assinar o manifesto neste link.