Defesa Civil de Cabo Frio em alerta para a probabilidade de 90% de chuva durante todo o dia

Nesta terça-feira, dia 11, o tempo permanece instável em Cabo Frio, com céu nublado e probabilidade de 90% de chuva no decorrer do dia, podendo ser ocasionalmente forte.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) mantiveram o aviso de possibilidade de tempestade para hoje.

Temperatura máxima prevista é de 26° e mínima de 22°, nesse momento a 23°. Umidade relativa do ar está a 98%, com mínima de 75%. Vento Sudoeste a 18Km/h com rajadas de 24Km/h, mudando para Sul a tarde e Sudeste a partir da noite. A previsão pluviométrica é de 50mm.

O acumulado nas últimas 24h é de 47,2mm.