Dia D da Conscientização sobre os riscos do Coronavírus na Fazendinha, em Araruama, identifica quatro pessoas com a doença

A Prefeitura de Araruama realizou o Dia D da Conscientização sobre os riscos e prevenção ao Coronavírus no bairro.

Equipes das secretarias de Meio Ambiente, Saúde e da Defesa Civil atuaram em três frentes de trabalho no bairro.

Foram realizados 140 testes rápidos para Covid-19 em pessoas com mais de 50 anos e que são do grupo de risco. Em 4 o resultado foi positivo para Covid-19. Um homem de 66 anos e 3 mulheres, entre 47 e 57 anos.

Essas pessoas vão ficar em isolamento domiciliar. Além disso, a partir de agora elas e seus familiares vão receber o monitoramento do Núcleo de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde.

Também foram distribuídas 400 máscaras de proteção e foi feita a desinfecção do bairro nos pontos com maior movimento.

Importante lembrar que a Fazendinha, juntamente com o Parati, tem o maior número de óbitos por Covid-19 no município. Já foram registradas 4 mortes.

Mais do que nunca a população precisa ficar em alerta e seguir todas as normas de segurança , higiene e distanciamento. Uma medida simples: lavar as mãos com água e sabão sempre que chegar ou sair de algum ambiente. Só assim os números de casos e mortes por Covid-19 no bairro, bem como em todo o município, vão diminuir.

Fique em casa. E se for realmente necessário ir às ruas, use máscara de proteção e mantenha o distanciamento social.