Dr. Serginho está trabalhando para levar UERJ para Cabo Frio

Dr. Serginho se reuniu com representantes da UERJ, na tarde de terça-feira, dia 09, para traçar as metas e conseguir executar o projeto de instalação da Faculdade de Medicina e outros cursos na Região dos Lagos.



“Agradeço o empenho do magnífico reitor da UERJ Ricardo Lody, do sr. Mario Fritsch

Diretor da faculdade de medicina da UERJ, Denizar Vianna Professor e assessor do reitor – faculdade de medicina, Eliete buskela Diretora científica da FAPERJ e professora da UERJ, Jorge José de Carvalho

Professor da UERJ e diretor do centro biomédico, Lincoln Tavares Silva

Pró-reitor de graduação da UERJ E Dr Edgard subsecretário da SECTI e professor da UERJ.

Com trabalho, dedicação e empenho vamos superar os desafios e levar esse grande legado para à população de Cabo Frio e Região”, disse o Dr. Serginho, secretário estadual de Ciência e Tecnologia.