Edição 90 da série “Jovens Pianistas” será no próximo sábado, no Charitas, em Cabo Frio

A série “Jovens Pianistas” voltará a ser realizada de forma presencial na Casa de Cultura José de Dome (Charitas), neste sábado (20), a partir das 19h. Esta será a primeira edição in loco da temporada 2021, da série que foi criada em setembro de 2002 pelo diretor artístico Hasenclever da Silva Oliveira. A pianista mineira Patrícia Glatzl, que já participou de três edições do evento, será a atração desta que é a 90ª edição do recital.

A entrada é gratuita, mas haverá uma caixa de contribuição voluntária que será repassada integralmente à artista. Devido às medidas de contenção contra a Covid-19, serão disponibilizados somente 30 lugares, com distribuição de senha uma hora antes do recital. As apresentações têm o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica através de concertos gratuitos e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira.

A série conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Esta edição da série “Jovens Pianistas” também conta com o apoio cultural do Malibu Palace Hotel; Restaurante Torres Gêmeas; Hotel La Brise; Rádio Estação 104 FM; Jornal Ponto de Vista e do afinador de pianos, Bruno Buzzacchi.

PATRÍCIA GLATZL

Nascida em Juiz de Fora (MG), Patrícia Glatzl iniciou os estudos de piano com a professora Denise Costa, em Viçosa (MG). Foi aluna do professor Benito Taranto, da pianista Lícia Lucas e formou-se pela UNIRIO na classe do professor Cláudio Dauelsberg. Patrícia é mestre em Práticas Interpretativas pela UFRJ e foi aluna da professora Myrian Dauelsberg que a orienta até os dias de hoje.

Ela recebeu diversos prêmios e se apresentou em importantes séries, festivais, e salas de concerto, como na Sala Cecília Meireles; Sala de Concerto da Rádio MEC; Teatro Municipal do Rio de Janeiro; Palácio das Artes em Belo Horizonte; MASP em São Paulo; Teatro J. Safra; Festivais de Inverno de Petrópolis e Friburgo; Concertos da SAV, em Petrópolis; Pianofest, entre outros.

Patrícia Glatzl se apresentou em programas da TV Cultura, TV Brasil e TV Globo. Obteve 1º lugar no concurso Maria Teresa Madeira (2006), foi vencedora do III Concurso Jovens Solistas da OSMG (2012) e do concurso para solista da orquestra da Unirio (2007).

A pianista também obteve prêmios como melhor intérprete de Bach do concurso nacional de piano de Governador Valadares (1999), e do concurso Arnaldo Estrella (2010), e foi contemplada com a Comenda Carlos Gomes (2015), prêmio da Ordem do Mérito Cultural, conferida pela SBACE.