Educação em Saúde e Segurança Pública promovem curso para motofretes de Búzios

A Prefeitura de Búzios realizou na terça-feira, 16, o curso “Segurança sanitária, normas de circulação e conduta para motofretes na prevenção à COVID-19 e segurança no trânsito”. O curso foi direcionado para os condutores de motocicletas que atuam nos serviços de entregas na cidade.

Os motofretes assistiram a uma palestra educativa apresentada pelos agentes da Educação em Saúde e, em seguida, receberam orientações sobre a legislação vigente da categoria, através dos representantes da Secretaria de Segurança Pública. Todos os participantes do curso foram submetidos a testes rápidos de COVID-19 em uma sala especialmente preparada para estes procedimentos, com enfermeiros e técnicos de laboratório presentes no local.

O encerramento contou com o prefeito André Granado, que conversou com os motofretes e fez a entrega dos certificados de conclusão do curso, cumprimentando os participantes pela presença neste programa de capacitação realizado pela prefeitura.