Empreendedoras encontram na pandemia oportunidade de negócios em Arraial do Cabo

Arte, bom gosto e diversidade! Isso é um pouquinho do que o público vai poder encontrar na 1ª Feira de artesanato Arraial & Art. São mais de 300 peças em acessórios, mesa posta, decoração, roupas, papelaria, utensílios, artigos religiosos e infantis, vasos de flores personalizados, costura criativa, joias, semi-joias e peças em crochê e bordado ponto-cruz. Os produtos variam de R$ 5 a R$ 100 em média!

A ideia do projeto partiu de uma das artesãs, que produzia as peças em casa, e percebeu que algumas clientes desenvolviam trabalho manual e outras tinham no artesanato uma fonte importante de renda. No início, eram quatro mulheres unidas em desenvolver seu próprio negócio. Hoje são 40 empreendedoras.

Algumas peças são exclusivas, outras produzidas com material sustentável e tem também as personalizadas, feitas do jeitinho que o cliente escolher. A inspiração vem da história de vida de cada artesã, que encontra na arte uma forma de expressar todo o seu talento e ajudar financeiramente sua família.

Algumas mulheres já têm mais de 10 anos de experiência confeccionando as peças de artesanato, mas a maioria descobriu a habilidade durante a pandemia quando perdeu o emprego ou ficou impedida de exercer sua profissão.

Para Wanesca de Oliveira, uma das organizadoras da Feira, mais importante do que a venda em si, é a população de Arraial do Cabo e os turistas conhecerem um pouco mais do talento e habilidade das artesãs. “Nós estamos muito felizes com essa oportunidade, que é carregada de significados. Muitas de nós tiveram na arte uma maneira de reagir aos problemas que vieram com a pandemia, como ansiedade, depressão, desemprego e até mesmo como refúgio quando perdemos pessoas queridas para o vírus. Será um enorme prazer receber os clientes e quem sabe até inspirar outras mulheres a empreenderem e conquistarem sua independência financeira. As peças estão incríveis, lindas, de extremo bom gosto e foram produzidas com muito carinho”, afirma a artesã.

Serviço:

Dia: 23/10 das 13h às 18h

Endereço: Rua Marcílio Dias, número 100, bairro Canaã.

Entrada: De graça

Formas de Pagamento: Pix, cartão de crédito e dinheiro