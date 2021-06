Escolas municipais de São Pedro da Aldeia recebem reparos estruturais de forma regular durante a pandemia

As escolas municipais de São Pedro da Aldeia vêm recebendo reparos estruturais de forma regular pelas equipes da Secretaria de Educação. Profissionais do setor de Manutenção da pasta atuam durante a suspensão das aulas presenciais para sanar os danos causados pelo desgaste natural do tempo e do uso. As ações acontecem desde o primeiro mês da atual gestão e foram intensificadas para que as unidades estejam em pleno funcionamento no retorno do ano letivo.

A Subsecretaria de Infraestrutura da Educação dividiu os grupos de atuação para atender o maior número de unidades em menor tempo. Dentre os serviços realizados, estão a manutenção da parte elétrica dos prédios, revisão de segurança no sistema de gás das cozinhas, reparos nos telhados, instalação de ventiladores, trocas de vidros quebrados, pintura, recolocação de pisos.