Fábio do Pastel toma posse como presidente da Junta Militar de São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, assinou o termo de posse da presidência da Junta Militar do município nesta quarta-feira (9). A cerimônia aconteceu na sede da prefeitura com juramento à bandeira e com a presença de autoridades militares e do executivo municipal. Após o evento, foi realizada uma visita técnica no espaço da junta, que passou por revitalização recentemente. A secretária do departamento, Fabiana Costa, também tomou posse do cargo na ocasião.

Durante a cerimônia, Fábio do Pastel reafirmou o compromisso com o serviço militar e se comoveu ao assumir o cargo. “É muito emocionante assumir hoje a presidência da Junta Militar onde me alistei anos atrás. Contribuir com o crescimento dos jovens do município é uma das prioridades da nossa gestão. Ao me tornar prefeito de São Pedro da Aldeia, coloquei meu tempo e energia à disposição da cidade e reafirmo: podem contar comigo para fazer a diferença em nossa cidade”.

Foto: Robson Cruz

Um dos participantes do evento foi o chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM), o Tenente-Coronel Delcio de Deus Gulart, que apontou a importância dos cargos empossados. “Os municípios também têm participação com o serviço militar. Aproveito a ocasião para lembrar que o Brasil tem uma das maiores reservas mobilizáveis do mundo e isso influencia nas negociações nacionais e internacionais, agregando valor. O serviço militar é para toda a nação”.

Também estiveram presentes na cerimônia o comandante da Força Aeronaval, o Contra-Almirante José Vicente de Alvarenga Filho e o comandante da BAeNSPA, o Capitão de Mar e Guerra, José Fábio Carneiro da Silva. O comandante da Força ressaltou a representatividade da cidade junto à Marinha do Brasil. “É muito gratificante presenciar a emoção do prefeito ao assumir a presidência da Junta Militar. A cidade de São Pedro da Aldeia é muito querida por nós. Além de ser o local ideal para as atividades aéreas, também é um lugar muito agradável. O município teve, inclusive, maior número de voluntários de militares da reserva para atuação no programa nacional das escolas cívico-militares”, comentou.

O delegado do Serviço Militar do Litoral, Antonio Roberto do Nascimento, o vice-prefeito Júlio Queiroz, o secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cádmio e o sub-secretário da pasta, Diego Alves do Amaral, acompanharam a cerimônia. Também participaram da solenidade o chefe de gabinete, Moisés Batista, e a secretária auxiliar da junta do município, Kissia Carvalho.

Após assinatura dos cargos, a reforma da sede da Junta Militar, concluída nesta semana, foi vistoriada. Além da revitalização da área externa, foram executados serviços de manutenção e restauração do local. A Junta está localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, próximo à sede da Guarda Municipal, no Centro da cidade.

A secretária da junta, Fabiana Costa, enfatizou o parecer favorável da vistoria realizada na sede pelo delegado responsável pelo Serviço Militar do Litoral. “Recebemos avaliação nota 10. Todas as atividades estavam em dia. Foi elogiada a manutenção do espaço da junta, além de toda a equipe pelo trabalho prestado de atendimento à população. É um trabalho que sempre realizei com muito afinco e dedicação e é uma grande emoção ter a assinatura oficial do cargo. Continuamos prestando o melhor acolhimento possível para os moradores da cidade”.

Alistamento

A gestão municipal reforça que as inscrições para o alistamento militar obrigatório das Forças Armadas estão abertas para homens que completam 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2021. O público tem até o dia 30 de junho para realizar o procedimento. Além da possibilidade de atendimento presencial na Junta Militar, o serviço pode ser realizado pelo site alistamento.eb.mil.brou pelo aplicativo do Exército brasileiro, assegurando as medidas de prevenção à Covid-19.

O morador que não tiver acesso à internet deve procurar a Junta Militar aldeense, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, das 8h30 às 17h. É necessário apresentar os originais da Certidão de Nascimento, CPF, identidade e comprovante de residência (contas de água ou luz) com endereço do município, em nome dos pais ou avós, atualizados.

Quem nasceu no ano de 2002 ou antes e ainda não se alistou deverá pagar uma multa para regularizar sua situação. Nesse caso, o cidadão deve entrar em contato com o órgão. O atendimento é realizado pela secretária da junta, Fabiana Costa, por meio do número (22) 99212-4538 (WhatsApp) ou pelo email: fabiana-costa@outlook.com.

A Junta Militar ressalta que estar em dia com a documentação é fundamental para que o cidadão não tenha dificuldades ao buscar outros serviços, como a solicitação de passaportes. O não cumprimento das obrigações militares também impede de assumir cargos públicos, mesmo se aprovado em concursos e em matrículas no Ensino Superior, entre outros.

Serviços da Junta Militar

A Junta Militar de São Pedro da Aldeia oferece outros serviços além do alistamento militar presencial. O local realiza atendimentos voltados a questões como emissão de certificados de dispensa de incorporação, atestado de desobrigação, verificação da situação militar, segunda via de documentos militares, retificação de dados e segunda via de certificado de reservista, entre outros. Também é feita a seleção dos candidatos, assim como o agendamento das datas que o candidato precisa comparecer pessoalmente para o processo.