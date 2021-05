A Comtrans de Arraial do Cabo está pintando e acendendo faixas de pedestres nas ruas e avenidas da cidade.

A iniciativa faz parte da programação do movimento Maio Amarelo. O objetivo é despertar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária apontam como as principais causas de acidentes no trânsito, desatenção, imperícia e imprudência são as principais falhas humanas em 90% dos casos.