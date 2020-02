Fim de semana em Cabo Frio tem feira, música, “Pôr do Sol Histórico” e bloquinho de Carnaval

O fim de semana em Cabo Frio oferece programações variadas que poderá apreciar um recital de piano no Charitas, “Pôr do Sol Histórico”, feira e seresta na Praça da Bandeira e Bloquinho de Carnaval.

As programações são gratuitas e abertas ao público de todas as idades, com exceção do recital que terá entrada colaborativa, convertida para os músicos.

Na sexta-feira (13), o Pôr do Sol Histórico acontece na praia do Peró a partir das 17h. A concentração será no mastro da Bandeira Azul. Os historiadores Daniel Henriques e Luciana Rocha da Superintendência de Turismo Histórico apresentarão a história da Confederação dos Tamoios em Cabo Frio e a origem do nome do bairro Peró, atrelado a história indígena da região. E nos intervalos poemas de Gonçalves Dias e música de Jorge Benjor.

No sábado (14), a Casa de Cultura e Museu José de Dome, o Charitas, recebe a 78ª edição da Série Jovens Pianistas, com apresentação do músico Alexandre Augusto que recebe como convidado o tenor lírico-spinto André Figueiredo. Os músicos apresentarão o recital lírico “Zarzuela por el mundo” a partir das 19h.

A feira Aldeia Criativa dá continuidade no Projeto “Circuito das Praças” em parceria com a Secretaria de Turismo e de Cultura. Esta edição, com o tema “Paetê”, ocorre na Praça da Bandeira, no bairro da Passagem das 17h às 22h. Cerca de 30 expositores oferecerão ao público participante um mercado alternativo com opções de comida baiana, massas artesanais, produtos mineiros, fritas, doces, geleias, chopp artesanal local, brechó pague o justo, peças ecológicas, artesanatos diferenciados, moda infantil, peças para o lar e acessórios com descontos especiais. Cerca de 300 pessoas são esperadas no evento.

A Praça da Bandeira, na Passagem, recebe todos os sábados, das 19h às 22h, a Seresta dos Idosos. Desta vez quem se apresenta é a cantora Lais Alfradique. Além da música, barraquinhas oferecem opções variadas de comida e bebida.

No domingo (16), o Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Quintal do Chapoquinha, que completa quatro anos neste Carnaval, vai se concentrar na Praça da Vila Nova, das 17h à 0h. O tema escolhido é “De volta às origens, resgatando o bom e velho samba”. Segundo a organização, o “Quintal do Chapoquinha” costuma reunir uma média de 300 participantes, não cobra abadá e tem como cores oficiais o vermelho e branco.

As programações estão sujeitas às condições do tempo.