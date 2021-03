Fiscalização de medida de decreto nos bares e restaurantes de Tamoios na noite terça

Equipes de fiscalização da Prefeitura de Cabo Frio vistoriaram bares e restaurantes da cidade, na noite desta terça-feira (16), a primeira desde a publicação do Decreto Municipal Nº 6.475, que amplia as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus.



Agentes da Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), estiveram em várias regiões da cidade e constataram que a maior parte dos estabelecimentos respeitaram o horário de funcionamento e encerraram as atividades às 22h.



Já aqueles que ainda estavam abertos, foram orientados sobre a obrigatoriedade de encerrar o expediente no horário previsto no decreto.

A fiscalização também aconteceu nos bares e restaurantes em Tamoios, onde as equipes da Fiscalização de Posturas e do Meio Ambiente, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, orientaram os comerciantes sobre as novas normas e o horário de funcionamento.