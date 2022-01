Folia de Reis será celebrada nesta quinta-feira em Cabo Frio

Mantendo viva a cultura tradicional e popular de Cabo Frio, a Praça da Cidadania, na Praia do Forte, será palco da Folia de Reis, tradicional festa cristã que será celebrada pela Prefeitura de Cabo Frio, nesta quinta-feira (06), a partir das 20h. A programação é gratuita e será comandada pelos grupos folclóricos “Estrela do Oriente” e “Estrela D´alva”.

A Folia de Reis é uma manifestação folclórica que celebra a adoração dos magos ao nascimento de Jesus Cristo. A festa se caracteriza como um cortejo de cantos religiosos ou humorísticos, com elementos musicais e presença de vários instrumentos, como acordeons, violões, violas, cavaquinhos, reco-reco, caixas e pandeiros, entre outros, em que os participantes visitam casas de porta em porta com a cantoria.

Cada componente tem um papel: o dono da folia tira o alvará de saída junto ao delegado; o mestre folião puxa o coro e comanda as entradas com um apito; o palhaço, comparado ao rei Herodes, é muito admirado pelo público, que vibra com sua dança e seus versos desconcertantes, e o alferes conduz a bandeira, espécie de andor. A bandeira representa para a Folia de Reis o que a estrela guia representou para os reis magos.

A Folia de Reis é Patrimônio Cultural Imaterial de Cabo Frio, desde que a Lei 3.268/2021, de autoria do atual secretário de Governo e vereador licenciado, Davi Souza, foi sancionada pelo prefeito José Bonifácio em março do ano passado. Com a sanção, o Dia de Reis, comemorado no dia 6 de janeiro, passou também a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Cabo Frio.

“Essa lei foi criada justamente pra termos a tradição eternizada na cidade. As ações promovidas pelos grupos fortalecem os laços de convivência na sociedade cabo-friense por meio da simbologia e da luta apresentadas por quem não deixa essa cultura se apagar. A Folia de Reis é patrimônio de Cabo Frio e jamais deixaremos de contar essa história”, declarou o secretário de Governo, Davi Souza.