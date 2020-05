Foragido da justiça de Santa Catarina é preso em Araruama

Um homem acusado de divulgar cenas de estupro, injúria e ameaças foi preso por agentes da 118ªDP (Araruama), nessa semana, no bairro Fazendinha, em Araruama.

Segundo as investigações, ele teria divulgado fotografias íntimas da vítima em redes sociais com a finalidade de forçar uma reconciliação com ela, com quem manteve relacionamento.

O caso ocorreu na cidade de Tunápolis, em Santa Catarina, e o homem teria fugido para Araruama, onde estava escondido.

A ação teve o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina.