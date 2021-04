Governo municipal resgata reminiscências culturais de Búzios

Além das belezas naturais, a cidade de Búzios guarda culturas da época de colonização. Com intuito de preservar as reminiscências culturais da cidade, a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico vai apresentar no dia 23 de Abril, às 21h, através do facebook da secretaria um documentário sobre O “Aipim Buziano”.

O documentário conta desde o ciclo do plantio até a colheita, seguindo pelo processamento do aipim para virar matéria prima e a transformação da matéria prima em alimentos tradicionais de Búzios, como a farinha de mandioca, a tapioca, o biju, o pirão de peixe com banana, entre outros.

O “Aipim Buziano”, apresenta a tradicional “A Casa da Farinha”, situada no bairro Tucuns, onde a família do Sr. José Rodrigues, mantém viva a tradição a décadas praticadas pelos seus antepassados.

“ Descascar a mandioca, é a hora de reunir toda a família, fazemos pela tradição, pelo gosto, é um momento de lazer. Produzimos a nossa própria farinha, tapioca, biju e a sola de amendoim. Aprendi com meu pai, ensinei aos filhos e mantemos a tradição para os netos, não comercializamos nossos produtos”, esclarece Sr. José.

Alimento cultivado e consumido pelos índios, a mandioca foi levada pelos colonizadores a toda parte do Brasil, a história da alimentação do Brasil a define como “a Rainha do Brasil”. O documentário, foi idealizado para lembrar a Festa da Farinha, que devido a pandemia, não vai ser possível realiza-la.