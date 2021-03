Guarda Municipal de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia trabalham para impedir acesso de não moradores as cidades

Desde às 05h dessa sexta-feira, dia 26, guardas municipais estão fazendo barreira de fiscalização para impedir acesso de veículos estranhos aos municípios de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo, que não comprovem residência.

Funcionários e servidores desses municípios, quando em trajeto ao trabalho, deverão portar comprovante de vínculo empregatício; residentes, que comprovem residência, como também dos que estarão no veículo, quando não comprovada relação familiar.



Empresas de serviço e afins, como abastecimento, tem trânsito liberado.

Ônibus de fretamento estão proibidos, como qualquer manobra do tipo.

A região de perímetro dessas 4 cidades estarão fechadas em uma espécie de “cinturão”. A previsão é que mais barreiras fiscalizatórias sejam montadas em pelo menos três acessos à Região dos Lagos: em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio; no Trevo de Armação dos Búzios; e no Distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.

A programação de duração vai até o dia 04 de abril, com agentes 24h.