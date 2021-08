Vinte e cinco Guardas Ambientais de Arraial do Cabo participaram, durante a semana passada, de um curso para habilitação marítima na condução de embarcações e jet sky em serviço público.

Com duração de 40 horas, o curso foi ministrado pela Marinha do Brasil e faz parte do plano de treinamento da equipe da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento.