Hoje é dia para o pagamento do IPTU de Cabo Frio com desconto

Hoje é o último dia para os contribuintes cabo-frienses garantirem a cota única do IPTU 2021 com 10% de desconto. A emissão da guia pode ser realizada de forma on-line no site da Secretaria Municipal de Fazenda (https://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/iptu), na sede da Secretaria em Cabo Frio, na subsede de Tamoios (Shopping Uma Park), ou nas tendas instaladas no Centro de Cabo Frio e no segundo distrito.

No Centro, a tenda está instalada na Praça Porto do Rocha, com expediente das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Em Tamoios o posto de atendimento fica localizado em frente ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, com o mesmo funcionamento. Aos sábados as tendas funcionam em fins de semana alternados.

Fortalecendo o combate ao coronavírus, o atendimento nos postos físicos está ocorrendo de forma segura, respeitando as medidas preventivas de distanciamento e higienização.