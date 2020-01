Homem ostenta “kit rajada” na sacada de uma casa em Cabo Frio e acaba preso

No sábado, dia 18, um homem foi preso em Cabo Frio e com ele a Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 40 com o chamado ‘kit rajada’, que permite efetuar vários disparos em pouco tempo.

A apreensão aconteceu após uma denúncia, que levou a PM até uma casa da Rua Novelino, no Recanto das Dunas, onde o suspeito estaria ostentando a arma na sacada da residência.

Ao chegar no local informado, os policiais viram suspeito em frente a um portão. A pistola, de numeração raspada, com o kit foi encontrada em cima de um guarda-roupa, junto com dois carregadores e 49 munições intactas.

O homem foi levado para a 126•DP, onde ficou detido.