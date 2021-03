Homem sofre tentativa de homicídio em plena luz do dia, em Cabo Frio

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio, enquanto estava dentro do carro, no semáforo ao lado da Padaria Remmar, no bairro Braga, em Cabo Frio, na manhã deste sábado (20).

Segundo informações, Nilson Alves, conhecido com Nilsinho, estava parado no sinal da Rua Maestro Braz Guimarães, quando dois homens dispararam duas vezes contra Nilson. As informações inciais dão conta que as balas atingiram o pescoço da vítima.

Pessoas que estavam no local ajudaram a socorrer, até a chegada dos bombeiros e da polícia militar. Nilsinho foi resgatado com vida e levado para o HCE.