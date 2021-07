Hospital Rodolpho Perissé de Búzios faz primeira captação de órgãos do município

No último sábado (17), a equipe médica do Hospital Municipal Rodolfo Perissé – HMRP, em Búzios, participou da primeira captação de órgãos do município. Após a morte encefálica de um paciente de 54 anos, morador de Búzios, a equipe multidisciplinar da unidade acionou a Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT e o 155 da equipe do Programa Estadual de Transplante – PET, para a captação dos órgãos.

A equipe do PET veio do Rio de janeiro e com apoio da equipe médica do HMRP realizou todas as etapas e técnicas necessárias do processo, incluindo as avaliações e exames para a captação dos órgãos do paciente.

A equipe multidisciplinar da unidade composta pela Drª Priscilla Gaspareto (Diretora Técnica), Drº Lucas Maia (Diretor Geral), Marcelo Albino (Diretor Administrativo), Danielle Duarte (Coordenadora de Serviço Social/Psicologia) e a Coordenadora de Enfermagem Bárbara, com apoio do Secretário de Saúde, Leonidas Heringer, acolheu a família do doador, mantendo-os informados de todos os procedimentos que estavam sendo realizados.

Segundo o Secretário de Saúde, Leônidas Heringer, a equipe da unidade está pronta para implementação de uma Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), com total apoio do Prefeito Alexandre Martins.

Existem no Brasil uma fila com mais de 46 mil pessoas à espera para transplantes de órgãos, com essa primeira captação, o Hospital Municipal Rodolpho Perissé cumpri cada vez mais com sua principal missão que é salvar vidas.

Para receber um órgão, o potencial receptor deve estar inscrito em uma lista de espera, respeitando-se a ordem de inscrição, a compatibilidade e a gravidade de cada caso, a lista é única, organizada por estado ou por região e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes – SNT e por órgãos de controles federais.

O Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o País são financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em números absolutos, o Brasil é o 2º maior transplantador do mundo, atrás apenas dos EUA. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante, pela rede pública de saúde.

O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão (coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim) ou tecido (medula óssea, ossos, córneas) de uma pessoa doente (receptor) por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto.