Hotel Acapulco, em Cabo Frio, passa por limpeza

A Prefeitura de Cabo Frio realizou na manhã de hoje, dia 12, uma limpeza na área do antigo Hotel Acapulco no Braga. As equipes fizeram a retirada de lixo e entulho e realizaram a capina no local, que está abandonado desde 2015 e é motivo de preocupação para a vizinhança devido à sujeira e uso indevido do prédio pela criminalidade.

A Secretaria de Obra e Serviços Públicos enviará um grupo de engenheiros para avaliar a estrutura do prédio. A expectativa do prefeito José Bonifácio é, aos poucos, dar serventia ao local, que já foi um dos principais hotéis da cidade.