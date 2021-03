IBGE abre inscrições para 239 vagas temporárias em Cabo Frio

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Censo 2021, para preencher as 239 vagas disponíveis para Cabo Frio, sendo 214 para recenseadores (150 para o distrito sede e 64 para Tamoios), 22 para agentes censitários municipais (ACM) e 3 para agentes censitários supervisores (ACS).

Para ser um agente censitário municipal ou supervisor, é preciso ter o ensino médio concluído, e a remuneração é de R$ 2.100,00 para ACM e R$ 1.700,00 para ACS. A inscrição vai até 15 de março mediante o pagamento da taxa de R$39,49 e deve ser feita pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE.

Para concorrer como recenseador, é preciso ter ensino fundamental completo e o pagamento é por produtividade. A inscrição vai até dia 19 de março mediante pagamento da taxa de R$25,77 e deve ser feita pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR.

O candidato poderá solicitar a isenção no ato da inscrição.

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente no dia 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para recenseadores, seguindo todos os protocolos de prevenção da Covid-19. O resultado final dos aprovados será divulgado em 27 de maio.

Outras informações estão disponíveis no site do IBGE através do link http://bit.ly/PSS_Censo2021 .