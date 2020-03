Inscrição para concurso público de Iguaba Grande termina hoje

Termina hoje (16) o prazo de inscrição para o concurso público 2020 da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande. O edital Nº 01/2020 está disponível no site da Prefeitura (www.iguaba.rj.gov.br) desde o último dia 4 de fevereiro, dois dias antes do início das inscrições.

De acordo com o documento, as inscrições são realizadas única e exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.institutoibdo.com.br, até às 23h59 de hoje, observado o horário oficial de Brasília/DF. A primeira prova está prevista para o dia 19 de abril, mas por causa das ações de prevenção ao coronavírus a banca realizadora informa que pode ser que haja alguma alteração no cronograma do edital nos próximos dias.