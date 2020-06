Joãozinho Carrilho de Búzios e deputado Dr. Serginho vão à Brasília em busca de parcerias

Na terça-feira, dia 23, o deputado estadual Dr. Serginho e Joãozinho Carrilho, pre candidato à Prefeitura de Búzios, estiveram em Brasília reunidos com os Ministros do Turismo e da Cultura.

De acordo com Joãozinho Carrilho, o objetivo foi para levar as demandas dos ouvintes do Programa A Voz de Búzios, na qual o mesmo apresenta.



“Existem muitos projetos que podem alavancar a economia de Búzios, através de parcerias com o Governo Federal e faço questão de cobrar para que eles saiam do papel e beneficiem o povo que vem sofrendo sem emprego e renda nessa crise causada pela pandemia. Com Fé em Deus e muito trabalho vamos em busca de melhorias para Búzios”, disse João.



Dr. Serginho, que já tinha ido à Brasília na última semana, retornou e esteve reunido com o Deputado Federal Carlos Jordy e o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, para acompanhar a solicitação que ele fiz à respeito dos naufrágios programados de navios, que servem como recifes artificiais e tem por objetivo fomentar o turismo e a economia de Cabo Frio e região.



“Com trabalho duro e honestidade vamos vencer a pandemia e a crise econômica, trazendo emprego e renda para o povo que sofre”, disse Dr. Serginho.