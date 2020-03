Mais dois casos suspeitos de Coronavírus dão negativo em Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande informa que mais dois casos suspeitos de Coronavírus acabaram de ter resultado NEGATIVO, na tarde desta sexta-feira, dia 27.

O primeiro é de uma mulher de 49 anos que deu entrada na UPA no último dia 18 de março, e o segundo é o senhor de 64 anos que deu entrada na UPA em estado grave no último dia 21, falecendo horas depois. Com isso Iguaba tem, hoje, 4 CASOS SUSPEITOS e 4 CASOS DESCARTADOS.

Importante ressaltar que para evitar a exposição ao vírus é fundamental que as pessoas evitem sair de casa e adotem todas as medidas de higienização das mãos com utilização de água e sabão e, quando possível, com álcool 70 (gel ou líquido). A luta contra o coronavírus é uma responsabilidade de todos nós.