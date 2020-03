Make Hackathon Cabo Frio está com inscrições abertas até 23 de março

O Make Hackathon Cabo Frio está com as inscrições abertas a partir desta segunda (09) pelo site www.makehackathon.com.br. O evento, que é uma maratona de hackers, acontece na Universidade Estácio de Sá nos dias 03, 04 e 05 de abril. O primeiro lote tem valor de R$ 100 e os cadastros devem ser feitos até 23 de março. A participação é aberta a hackers de todo o território nacional. A abertura será na sexta (03), às 18h30, com credenciamento às 16h.

A maratona é um evento voltado para programadores, designers e demais profissionais que atuam no desenvolvimento de software. A proposta é criar soluções tecnológicas para os problemas do cotidiano tanto para o município anfitrião quanto para as cidades da Região dos Lagos. Para isso, o Make Hackathon, que tem como tema “Smart City”, foi pensado em cinco clusters: Educação Empreendedora, Agricultura, Comércio&Turismo, Meio Ambiente e Offshore. A premiação será no valor de R$ 2 mil para o vencedor de cada cluster e de R$ 5 mil para o vencedor geral.

“A proposta é de que mais de 100 jovens hackers pensem e criem de forma colaborativa soluções para problemáticas das cidades e que gerem um impacto positivo na sociedade. Além disso, eles terão seus projetos avaliados por especialistas em negócios e investidores que poderão investir e acelerar suas ideias e torná-las negócios concretos, assim como aconteceu com empresas de aplicativos de transporte individual como 99 ou a Cabify (antiga Easytaxi), que hoje são gigantes do seu mercado”, avalia Iuri Almeida, analista de negócios do Sebrae, formado em administração de empresas e hacker.

Esta é a primeira vez que a Região dos Lagos recebe uma maratona de tecnologia e programação. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio e tem realização do ecossistema de inovação Vale do Sol, que além do poder público engloba empresas privadas, universidades, empreendedores, profissionais liberais, entre outros, e o Sebrae. Empresas que buscam soluções inovadoras para serem desenvolvidas durante o Make Hackaton podem enviar e-mail para contato@valedosolinovacao.org.

Fórum de Inovação ‘InovaSol 2020’

Simultaneamente ao Make Hackathon acontece o I Fórum de Inovação (FI) de Cabo Frio, o InovaSol 2020, na sexta (03), das 13h às 17h. O evento é um encontro gratuito voltado para empresários e empreendedores para mostrar como a inovação pode desenvolver e alavancar negócios, trazendo mais rentabilidade. Também é aberto para estudantes, instituições e entidades civis.