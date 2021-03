Maricá vacina animais em sistema drive thru

A Prefeitura de Maricá através da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde deu início nesta segunda-feira (01/03) à campanha de vacinação antirrábica no sistema drive thru, em um posto montado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, sentido Região dos Lagos, próximo à sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em Itapeba. No último sábado (27/02) os animais do 1º e do 2º distritos foram vacinados. Ao todo, foram aplicadas 16.400 doses.

Até sexta-feira (05/03) o drive thru ficará disponível no local. No sábado (06/03) ocorrerá a segunda etapa do dia D no 3º e 4º distritos, serão 29 postos, de 8h as 17h. Entre os dias 08 e 12/03 o drive thru ficará localizado em Itaipuaçu, na Rua 83, na orla da praia. A expectativa é que 28 mil animais sejam vacinados até o final da campanha.

Ronald Marques, gerente da Vigilância e Saúde Ambiental, ressaltou que a campanha é uma questão de saúde pública. “A gente trata uma zoonose que não tem cura, quando vacina os animais promovemos o bem coletivo, visando a saúde humana. De acordo com os dados do último sábado, foi mostrado que a população apoiou essa iniciativa e o município não registra nenhum caso de raiva. Apesar disso, as ações precisam continuar para manter tudo sob controle”, afirmou.

“Facilita muito e protege os bichinhos que a gente gosta. A gente sabe que não é fácil conseguir essa vacina em qualquer lugar e com essa campanha facilita a proteção dos animais que temos em casa”, ressaltou o tutor Gilberto Santos, morador do bairro Mumbuca, enquanto vacinava as cadelas Kika e Serena.

Serviço:

Atividade: Vacinação antirrábica no sistema drive thru

Período: 01/03 a 05/03

Local: Rodovia Amaral Peixoto, sentido Região dos Lagos, em Itapeba, próximo à sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil

Período: 06/03

Distritos: Inoã e Itaipuaçu (29 postos)

Horário: das 8h às 17h

Drive thru: 08/03 a 12/03 – Itaipuaçu, Rua 83, na orla da praia

Local: Rua 83 (orla da praia) em Itaipuaçu

Fotos: Evelen Gouvêa